Кавказцы напали на полицию в Тюмени: есть тяжело раненые и задержанные

В Тюмени произошел конфликт между полицией и представителями чеченской диаспоры, контролирующими понтонную переправу через реку Тура. Как сообщил источник «Нового Дня», близкий к правоохранительным органам Тюменской области, один полицейский в реанимации, семеро выходцев из Чечни задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти».

По словам собеседника агентства, 8 августа трое сотрудников полиции на служебном автомобиле направлялись в служебную командировку. Они подъехали к понтонной переправе через реку Тура и предъявили удостоверения работникам переправы. После этого, по информации источника, работники переправы напали на полицейских с бейсбольными битами и лопатами. В ответ один из полицейских открыл огонь из служебного оружия и ранил одного из нападавших. Вслед за этим семеро лиц (предположительно, выходцев из северо-кавказских республик) избили полицейских. Один из стражей порядка в итоге был госпитализирован в ОКБ№2 с тяжелыми травмами. По неподтвержденной информации, полицейский находится в реанимации. После конфликта на переправу нагрянул СОБР, который задержал как минимум двоих нападавших – отца и сына Сулеймановых.

Следственным управлением СК РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ. Задержанные находятся в СИЗО. Получить комментарий СК РФ в выходные не удалось – телефон пресс-секретаря был переведен в режим автоответчика, на сообщение он не ответил. В пресс-службе УМВД по Тюменской области от комментариев уклонились, отметив, что дело находится в компетенции следственного комитета. Получить комментарий в департаменте здравоохранения Тюменской области не удалось. Председатель совета старейшин чеченской общественной организации «Вайнах» Албек-Хаджи Мусалиев в разговоре с корреспондентом «Нового Дня» объяснил причину конфликта и назвал инцидент «бытовым хулиганством».

«Не надо делать из этого конфликта национальный вопрос. Чеченцы, русские – нет такого. Там, можно сказать, бытовое хулиганство. У нас, по-моему, каждый день в городе случаются такие происшествия. Не надо делать из этого случая национальный конфликт только из-за того, что там участвовали чеченцы. Это рядовой случай, люди хотели проехать, не заплатив. Их не пропустили. Но это не национальный вопрос», – отметил Мусалиев.

Албек-Хаджи Мусалиев заявил, что чеченская диаспора окажет всю возможную помощь задержанным чеченцам. «Конечно, будем помогать. Мы всегда своим помогаем. Юридически поможем, политически поможем и не дадим своих в обиду никому, независимо от того, полицейский он или кто-то еще, – заявил Мусалиев. – Если посмотреть правильно, тот, кто, проезжая, не захотел заплатить 30 рублей, тот и виноват».

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 10.08.18

Кандидаты купили данные тюменцев, чтобы попасть в гордуму. / Избирком Тюмени подозревают в подлоге. / Тюменский бизнес получал субсидии из областного бюджета за взятки. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»