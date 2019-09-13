Суд отпустил из СИЗО участника драки с чеченцами на тюменской переправе

Суд освободил из-под стражи одного из полицейских – участников драки с представителями чеченской диаспоры на понтонной переправе через реку Тура в августе прошлого года. Об этом «Новому Дню» сообщил адвокат Максим Еремеев.

Мера пресечения в отношении Сергея Пегова была изменена с содержания под стражей на подписку о невыезде. Пегов проходит обвиняемым по делу о злоупотреблениях при изъятии нелегального алкоголя из магазина, владелец которого неоднократно попадался на нарушениях закона при продаже спиртосодержащей продукции. Вместе с ним фигурантами дела являются еще трое теперь уже экс-полицейских: Григорий Гоцак, Дмитрий Киреев и Константин Мишин.

В пятницу, 13 сентября суд освободил из-под домашнего ареста Гоцака и Киреева. Мишин пока остается под стражей.

Бывших сотрудников полиции обвиняют в превышении должностных полномочий и мошенничестве. 24 января суд поместил оперативников под стражу. После возбуждения уголовного дела и проведения проверки все четверо были уволены из органов внутренних дел.

Бывшие полицейские не признают свою вину.

В августе 2018 года Сергей Пегов и Константин Мишин оказались участниками драки с представителями чеченской диаспоры на понтонной переправе в Тюмени. В итоге, Мишин попал в ОКБ№2 с тяжелыми травмами. После конфликта на переправу нагрянул СОБР, который задержал нападавших.

Тюмень, служба информации

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