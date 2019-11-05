Уволенный президентом начальник тюменского полицейского главка Алтынов может стать советником губернатора

После увольнения из органов внутренних дел экс-начальник УМВД по Тюменской области может занять должность в правительстве региона. Именно нежелание покидать Западную Сибирь назвал возможной причиной ухода Юрия Алтынова в отставку источник «Нового дня», близкий к правоохранительным органам.

По словам источника, перед тем, как написать рапорт об уходе в отставку, Алтынов отказался от перевода на новое место службы в другой регион. «Прежняя практика ротации каждые пять лет руководящих кадров в регионах сохранилась, – объяснил свою версию источник. – Юрию Петровичу предложили другой регион, но он отказался и предпочел остаться в Тюмени. А правила просты: отказался – пиши рапорт об отставке. Я думаю, Алтынов найдет здесь себе место, он еще молод (Юрию Алтынову 55 лет). Можно провести аналогию с Михаилом Корнеевым (возглавлял УМВД по Тюменской области до Алтынова), который сейчас работает заместителем губернатора Ростовской области. Во многих регионах есть такие должность (заместителей губернаторов, курирующих вопросы профилактики правонарушений и противодействия экстремизму – ред.), но в Тюменской области такого заместителя нет». Собеседник агентства напомнил, что вопросами взаимодействия с правоохранительными органами в Тюменской области при губернаторе Якушеве занимался советник главы региона, влиятельный экс-силовик Александр Петровских. Однако, после вступления в должность, тюменский губернатор Александр Моор почти сразу уволил господина Петровских.

Среди тюменских силовиков популярна версия, что уход Алтынова связан с «местью» РУ ФСБ за задержание «банды чекистов» в апреле 2017 года. Тогда в результате оперативной работы сотрудников УМВД были задержаны четверо участников банды, среди которых трое были сотрудниками ФСБ. На их счету с конца 2000-х годов был целый ряд убийств бизнесменов и таксистов. Главарь банды Владимир Гилев впоследствии покончил с собой в СИЗО, его коллеги Евгений Гладких и Алексей Коротков были осуждены военным судом. Также перед судом предстал детский тренер по самбо Александр Кобылин, четвертый участник ОПГ. Еще один предполагаемый бандит из числа полицейских был объявлен в международный розыск.

В пользу этой версии говорит уголовное дело против заместителя начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) УМВД по Тюменской области Дмитрия Габова. Полицейского обвиняют в вымогательстве 80 млн рублей у двоих местных предпринимателей. Вместе с Габовым фигурантами дела стали предприниматель Олег Гузенко и директор филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ Валерий Калалб. Последний при этом является личным другом генерала Алтынова. Все трое по сей день остаются в СИЗО. Оперативной разработкой по данному делу занималась ФСБ, Юрия Алтынова доставляли на опрос в региональное управление, но, по данным источников, доказательств причастности генерала найдено не было.

Собеседник агентства сомневается в версии мести со стороны чекистов. Руководство РУ ФСБ по Тюменской области после скандала с бандой поменялось полностью, нынешнего начальника РУ Игоря Кочнева с прежним коллективом управления ничего не связывает. Кроме того, без руководящих должностей покинувшие ФСБ силовики не остались. Экс-начальник РУ ФСБ региона Вадим Пятилетов возглавил предприятие «Луком-А», «дочку» «Лукойла», отвечающую за обеспечение безопасности на объектах нефтяного гиганта. Зам Пятилетова по тюменскому РУ ФСБ Алексей Ковыршин возглавил «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации».

Источники «Нового дня» в правоохранительных органах утверждают, что пока нельзя сказать «ничего конкретного» по кандидатуре преемника Юрия Алтынова. Один из собеседников агентства напомнил, что место главы ГУ МВД в соседней Свердловской области оставалось вакантным полтора года, прежде, чем был назначен новый начальник. Кроме того, Юрий Алтынов пока все еще официально находится в отпуске. Хотя президент официально указом отправил полицейского в отставку, чтобы увольнение окончательно состоялось, нужен соответствующий приказ министра внутренних дел.

В качестве возможных преемников Алтынова называют заместителя начальника ГУ МВД по Свердловской области Петра Кривегина, заместителя начальника УМВД по Тюменской области Валерия Суворова и начальника УМВД по Омской области Леонида Коломийца.

Президентский указ об освобождении от должности начальника УМВД по Тюменской области Юрия Алтынова был опубликован в понедельник, 4 октября. В конце сентября Алтынов написал рапорт о увольнении в связи в выходом на пенсию.

Тюмень, служба информации

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