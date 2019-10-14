Знаменитый тюменский строитель дал работу легендарному экс-полицейскому

Бывший советник губернатора Тюменской области Александр Петровских получил работу в строительной компании «Мостострой-11». Об этом сообщил источник, близкий к правоохранительным органам.

По неофициальной информации, Петровских, который ранее был советником губернатора Тюменской области по взаимодействию с правоохранительными органами, стал замом гендиректора «Мостостроя-11» по безопасности.

Источник утверждает, что Петровских уже приступил к работе, однако в самой компании информацию пока не подтвердили. В приемной Николая Руссу сообщили, что в управлении предприятия такой человек не работает. Сам Руссу сказал, отвечая на вопрос корреспондента про назначение Петровских, что «не располагает такой информацией».

Александр Петровских – почти легендарный руководитель тюменского уголовного розыска. До увольнения из полиции он возглавлял уникальное подразделение – оперативно-розыскное управление при ГУ МВД по УрФО. Несмотря на выход в отставку, Петровских считается одним из самых влиятельных тюменских силовиков.

Тюмень, служба информации

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