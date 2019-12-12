Суд оставил под арестом экс-начальника УМВД Тюменской области Юрия Алтынова

Обвиняемый в получении взяток бывший начальник УМВД по Тюменской области генерал Юрий Алтынов останется под домашним арестом до 20 марта 2020 года, сообщил источник «Нового дня». Такое решение принял в четверг, 12 декабря, Центральный районный суд Тюмени.

Адвокат экс-начальника областного УМВД Сергей Козлов подтвердил «Новому дню» информацию о продлении домашнего ареста для Алтынова. Адвокат не сообщил подробности, поскольку находится под подпиской о неразглашении в рамках уголовного дела Алтынова.

Напомним, 22 ноября Ленинский районный суд Тюмени взял генерала Юрия Алтынова под домашний арест по обвинению в получении трех взяток на сумму 429 тыс рублей от бизнесмена Олега Гузенко. Юрий Алтынов был задержан 21 ноября. Он не признал вину, а дорогие часы, мобильный телефон и сумку, которые следствие считает взятками, назвал подарками от друга.

Гузенко проходил обвиняемым по делу о вымогательстве 85 млн рублей. Одновременно с возбуждением уголовного дела против Юрия Алтынова были возбуждены дела о даче взятки и пособничестве в даче взятки против Олега Гузенко и близкого друга Юрия Алтынова, директора ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ Валерия Калалба, соучастника Гузенко в деле о вымогательстве.

Тюмень, служба информации

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