Суд согласился арестовать экс-начальника тюменской полиции Алтынова

Суд Тюмени выбрал меру пресечения для экс-главы УМВД по Курганской области. Судья не стал лишать свободы генерала Юрия Алтынова, подозреваемого в получении трёх взяток. Ближайший месяц Алтынов проведет под домашним арестом.

Заседание Ленинского районного суда Тюмени по избранию меры пресечения бывшему начальнику УМВД по Тюменской области Юрию Алтынову состоялось в пятницу, 22 ноября. В суде генерал сидел в клетке, предыдущую ночь он провел в изоляторе временного содержания. Выглядел генерал уставшим, от общения с журналистами отказался.

Алтынов, которого подозревают в получении трёх взяток (мобильный телефон, дорогие сумка и часы) на сумму более 429 тыс рублей от предпринимателя Олега Гузенко, во время судебного заседания не признал своей вины, более того, генерал заявил, что не понимает сути предъявляемых ему обвинений. Предметы, которые фигурируют в деле в качестве взяток, Алтынов назвал подарками от друга. Сам подозреваемый просил не брать его под стражу и поместить под домашний арест. Прокуратура также ходатайствовала о домашнем аресте.

Интересно, что защищал Алтынова адвокат по назначению (то есть тот, чьи услуги оплачивает государство, а не подзащитный) Сергей Козлов. Юрист отказался комментировать что-то прессе, сославшись на подписку о неразглашении, которую он дал. Фотосъемка в зале суда была также запрещена.

Как писал «Новый День», Юрий Алтынов был задержан в четверг, 21 ноября, по подозрению в получении трёх взяток от гендиректора ООО " Сибнефтехимтрейд» Олега Гузенко. Гузенко проходит обвиняемым по делу о вымогательстве 85 млн рублей. Одновременно с возбуждением уголовного дела против Юрия Алтынова были возбуждены дела о даче взятки и пособничестве в даче взятки против Олега Гузенко и близкого друга Юрия Алтынова, директора ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ Валерия Калалба, соучастника Гузенко в деле о вымогательстве.

Тюмень, служба информации

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