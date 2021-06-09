Стало известно имя нового первого зама руководителя СК в Свердловской области

Новым первым заместителем главы следственного управления СКР по Свердловской области станет полковник юстиции Анатолий Надбитов, ранее служивший в Калмыкии. Официального решения о назначении пока нет. Однако информация о кадровых перестановках содержится в проекте указа президента РФ, который опубликовал в своем телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Напомним, место первого замглавы свердловского СК освободилось после задержания Михаила Бусылко в 2019 году. В отношении силовика было возбуждено уголовное дело о получении взятки в размере 1,8 миллиона рублей. Четыре месяца Бусылко находился под домашним арестом, затем суд заменил эту меру пресечения на запрет определенных действий. На данный момент продолжается судебный процесс, идет опрос свидетелей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 09.06.21

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