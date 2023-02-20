Уголовное дело о взятке бывших высокопоставленных силовиков вернулось в суд

В Ленинский райсуд Екатеринбурга поступило на новое рассмотрение уголовное дело в отношении бывшего первого замглавы СУ СКР Свердловской области Михаила Бусылко, бывшего заместителя областного прокурора Дмитрия Чуличкова, а также адвоката Владислава Вострецова.

Как сообщается на сайте суда, теперь дело будет рассматривать судья Татьяна Чащина. Заседание пока не назначено.

Напомним, в августе 2021 года Бусылко и Чуличков были признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере. Бывшего следователя приговорили к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, бывший прокурор лишился классного чина и приговорен к 9 годам строгого режима. Адвокат Владислав Вострецов, сыгравший роль посредника, получил 9 с половиной лет (в апелляции срок для него сократили до 7,5 лет).

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) отменил приговор. Уголовные дела направили на новое рассмотрение судом первой инстанции. В качестве основания для такого решения указаны «существенные нарушения уголовного закона». Это значит, что при рассмотрении кассации были выявлены серьезные нарушения, допущенные при вынесении приговора первой судебной инстанцией.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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