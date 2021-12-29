Рассмотрение апелляции на приговор Бусылко и Чуличкову отложили

Сегодня Свердловский областной суд начал рассматривать апелляционные жалобы адвокатов и осужденных, а также представление прокурора на приговор экс-заместителю областного прокурора Дмитрию Чуличкову, экс-замглавы СУ СКР по Свердловской области Михаилу Бусылко и адвокату Владиславу Вострецову.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе суда, рассмотрение продолжится со стадии дополнений 18 января 2022 года.

Напомним, 9 августа 2021 года Михаил Бусылко и Дмитрий Чуличков были осуждены Ленинским райсудом Екатеринбурга за получение взятки, а Владислав Вострецов – за посредничество. По версии следствия, преступление было совершено в августе-ноябре 2019 года. Потерпевший (бизнесмен Виталий Трухин) был недоволен прекращением уголовного дела в отношении его бывшего делового партнера и искал способ добиться возобновления расследования. Для этого он через посредника (Вострецова) передал Бусылко и Чуличкову крупные суммы в качестве взятки.

Михаила Бусылко приговорили к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, Дмитрия Чуличкова – к 9 годам строгого режима. Адвокат Владислав Вострецов, сыгравший роль посредника, получил 9 с половиной лет.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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