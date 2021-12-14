Юбилей фестиваля «Не темно» перенесли на 2022 год – в этом пройдет «репетиция»

Организаторы фестиваля «Не темно», который пройдет в Екатеринбурге в десятый раз, решили не устраивать в этом году юбилейных торжеств: нет достаточного финансирования. А зарубежные гости не приедут из-за коронавируса. Юбилей отметят в 2022-м, а 18 и 19 декабря в парке Маяковского пройдет его «репетиция»: зрителям представят 12 небольших арт-объектов и инсталляций, которые можно быстро обойти пешком и не заблудиться.

«Это будет не совсем десятый фестиваль, – хотя хронологически это так, – это будет фестиваль-разминка. Мы назвали его «полдесятого». Он будет не таким объемным, как обычно», – рассказал на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» директор «Не темно» Александр Цариков.

Куратор и создатель фестиваля Евгения Никитина пояснила, что в этом году на организаторов навалилось сразу много сложностей: нехватка финансирования (ранее об этом писал «Новый День»), болезни участников команды, коронавирусные ограничения, в связи с которыми невозможно пригласить художников из других стран.

«Мы решили не форсировать события и сделать юбилейный вау-фестиваль в следующем году. Будем весь год к нему готовиться. А 18 и 19 декабря в качестве «репетиции» покажем 12 инсталляций в парке Маяковского и одну – на Ленина, 52», – рассказала Евгения Никитина.

В прошлые годы арт-объектов было много, часто они располагались в отдалении друг от друга, и зрителям нужна была карта, чтобы ориентироваться в пространстве и не заблудиться в темноте. Нынешний «Не темно» будет отличать то, что все инсталляции разместятся компактно – в центральных зонах парка Маяковского. Обойти их можно будет довольно быстро, не замерзнув. Один разместится в теплице, другой – в парке камней, третий – на аттракционах, четвертый – в зоне скульптур пионеров. Кроме того, студенты ЕАСИ задействуют полусферу, которая работает круглый год в парке. На нее советуют обратить особое внимание: художники будут работать с оптикой, свойствами света, его преломлением – должно быть зрелищно.

На время фестиваля парк Маяковского согласился погасить часть фонарей, чтобы арт-объекты выделялись на фоне темного неба. Как и в прошлом году, волонтеров снабдят специальными светящимися рюкзаками – это инсталляция Сергея Лаушкина «Разносчики света», которая полюбилась многим зрителям.

На Ленина, 52, арт-объект разместят в здании бывшей поликлиники, которое сейчас передано музею истории Екатеринбурга. Это будет первый опыт «культурной интервенции» в интерьеры, рассказали организаторы.

«Не темно» пройдет 18 и 19 декабря. Подробная программа появится в ближайшее время в соцсетях фестиваля.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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