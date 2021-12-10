Фестиваль «Не темно» в юбилейный год остался без бюджета: для его проведения ищут стройматериалы и волонтеров

«Не темно» – фестиваль, который уже десять лет проводят в Екатеринбурге в одну из самых темных ночей, – пройдет 18-19 декабря в парке Маяковского. Несмотря на то, что в этом году организаторы остались без бюджета, отменять мероприятие не стали. Для создания световых инсталляций сейчас ищут стройматериалы, а также приглашают волонтеров, которые готовы стать медиаторами, фотографами или помогать в создании арт-объектов.

Изначально «Не темно» проводился в самую темную ночь года – 21 декабря – в разных локациях в центре Екатеринбурга. Но постепенно традиции менялись, даты подгадывали под выходные, а фестиваль переехал в ЦПКиО. В этом году проведение «Не темно» было под угрозой.

«По разным причинам мы остались совсем без бюджета, очень маленькой командой и только своими ресурсами. Было даже решение фестиваль не проводить, ведь в этом году он юбилейный, десятый – хочется роскоши и всемирной славы. НО с нами (мы с ними?) работают прекрасные художники, нас поддерживает супер-фрэндли команда парка, у нас добрые есть партнеры по принципу «с миру по проектору, глядишь, и фестиваль», волонтеры, которые рвутся прогуляться по парку «в рамках» даже при минус 30. В общем, НЕ ТЕМНО будет!!!» – сообщила в своем фейсбуке организатор «Не темно» Евгения Никитина.

Всего на фестивале будет 12 работ от художников из Екатеринбурга и Перми: маленькие и масштабные, новые и знакомые, но удачно вписанные в иной контекст.

Сейчас организаторы объявили сбор материалов для создания арт-объектов. Нужен брус, фальш-окна, рейки, крепеж, пенопласт, железные трубы и многое другое. Полный список можно найти здесь.

Кроме того, для работы на фестивале приглашаются волонтеры. Нужны медиаторы, фотографы, смотрители, а также технические службы, которые помогли бы художникам подготовить инсталляции. Анкету можно заполнить здесь.

Напомним, в прошлом году в рамках «Не темно» по парку Маяковского ездил украшенный состав детской железной дороги, напоминавший поезд до Хогвардса.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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