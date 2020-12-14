В самую длинную ночь в году художники пойдут в лес: фестиваль «Не темно» пройдет в ЦПКиО

Фестиваль светового искусства «Не темно» в этом году пройдет в Центральном парке Маяковского. В ночь с 19 на 20 декабря художники из разных городов России создадут около 20 арт-объектов в разных точках парка. В основном будут задействованы локации в лесной части, чтобы световым инсталляциям не пришлось конкурировать с новогодней иллюминацией.

В этом году организаторы фестиваля «Не темно» опять выбрали новую площадку. Напомним, первые фестивали проходили в разных точках в центре города, а в прошлом году световые инсталляции устраивали на Уктусе. На этот раз самую темную ночь в году будут подсвечивать в Центральном парке им. Маяковского.

Как рассказали в пресс-службе ЦПКиО, «Не темно» начнется с наступлением темноты 19 декабря. Смысл фестиваля заключается в том, чтобы в самую длинную ночь в году – 21 декабря – устроить на улицах Екатеринбурга световые инсталляции и сделать эту зимнюю темень чуть менее холодной и страшной. Но в этом году 21 декабря выпадает на будний день, поэтому провести «Не темно» решили раньше.

В парке рассказали, что всего будет около 20 арт-объектов. Будут задействованы станции детской железной дороги. Основные арт-объекты разместятся в лесной части ЦПКиО, потому что на центральной аллее сейчас стоит елка и работает новогодняя иллюминация, и световые шоу там сделать просто не получится.

На странице «Не темно» в соцсетях подробной программы пока нет. Известно, что иностранных художников в этом году не будет. В ЦПКиО сообщили, что программа будет опубликована в ближайшие дни.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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