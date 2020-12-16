На фестивале «Не темно» в ЦПКиО запустят свой «Хогвартс-экспресс»

В предстоящую субботу в Екатеринбурге пройдет фестиваль «Не темно»: в одну из самых темных ночей года художники создадут два десятка световых объектов, чтобы сделать зиму теплее. Основной площадкой станет ЦПКиО, где детскую железную дорогу постараются превратить в «Хогвартс-экспресс»: вагоны будут идти в темное время суток, а на станциях можно будет увидеть волшебные инсталляции и арт-объекты.

Фестиваль «Не темно» пройдет 19 и 20 декабря с 18 до 23 часов. В этом году художники будут работать на двух площадках. В парке у торгового центра «Мега» зрители увидят коллекцию работ известного уральского художника Сергея Лаушкина – там будут и инсталляции, и объекты с прошлых фестивалей, а также созданные в этом году работы. Вторая – и основная – площадка разместится в ЦПКиО Маяковского, как ранее писал «Новый День».

В ЦПКиО, по словам организаторов, будет создано 19 работ. В этом году на фестивале не будет иностранных участников из-за пандемии. В основном свои объекты и проекции представят художники из Екатеринбурга и области, а также из Перми и Санкт-Петербурга.

«С одной стороны, это кажется не так ярки и значимо, как было в прошлом году, когда было много иностранных гостей. С другой стороны, мы впервые опробуем уральскую школу светового искусства. У нас постепенно формируется свое арт-комьюнити, которое занимается светом и световым искусством, становятся интереснее, растет, – рассказала куратор фестиваля Евгения Никитина. – Каждый год мы придумываем тему фестиваля, которую особо не афишируем, чтобы оставлять себе свободу действий. В этом году тема фестиваля – «Игра».

Будет на фестивале задействована и детская железная дорога, которая расположена в парке. Обычно она прекращает работу до 18 часов, а в этом году последний состав выедет с вокзала в 21:00, когда будет уже совсем темно. По словам директора фестиваля «Не темно» Александра Царикова, во время путешествия можно будет почувствовать атмосферу «Хогвартс-экспресса».

«На платформах будут находиться арт-объекты, которые можно будет рассмотреть. Кроме того, в вагонах будут ехать участники фестиваля, которые расскажут все об этих объектах», – отметил Цариков.

Остальные световые объекты расположатся в глубине ЦПКиО. Они будут находиться на расстоянии друг от друга. Каждый гость «Не темно» сможет взять карту, чтобы не заблудиться, либо воспользоваться помощью волонтеров. Кстати, они тоже будут часть общей «инсталляции». На спинах у волонтеров будут светящиеся короба – это идея Сергея Лаушкина, волонтеров художник назвал «разносчиками света».

По словам Елены Никитиной, пандемия внесла небольшие коррективы в планы организаторов. В частности, в этом году не будет никаких объектов в помещениях. Поэтому гостей фестиваля просят одеваться теплее – погреться будет негде.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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