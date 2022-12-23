Фестиваль «Нетемно» пройдет в выходные: будут кибер-сколопендры и лазерная анимация

24 и 25 декабря вечером в Екатеринбурге пройдет юбилейный, десятый, фестиваль «Нетемно». Световые инсталляции будут посвящены 300-летию города: его архитектуре, истории и обществу.

Как сообщают организаторы, больше всего работ – около 20 – разместятся в парке Маяковского. Четыре поставят в Литературном квартале, две – в «Колизее», три – в лицее им. Дягилева, еще по одной – на Плотинке (кафе «Лоза») и в кластере «Ленина, 52». Часть инсталляций проработает всего два вечера, а часть останется до конца январских каникул.

В парке Маяковского в самых неожиданных местах с 18 до 22 часов можно будет увидеть существ из параллельной реальности, лазерную анимацию, образы людей, повлиявших на историю города, детский рисунок, преобразованный в световой объект, кибер-сколопендр и редких животных. Многие из объектов фестиваля интерактивные – оценить влияние внешних воздействий на нервные окончания можно через взаимодействие с датчиками света или меняя изображение объекта своими движениями.

На Плотинке (ул. Горького, 4а) будет располагаться работа Марии Мусихиной «Граффити». Эта инсталляция показывает, как свет уравнивает природное и рукотворное, создавая из них загадочные, гипнотические изображения. Расположенная в историческом сердце города, она также побуждает мысли о времени и архитектуре.

На Ленина, 52, – там, напомним, располагается креативный кластер, посвященный авангарду – будет работа «11811 & 77» творческого объединения КУСТ и «Территории Авангарда». Называется она «Здесь был авангард». Это световое высказывание, созданное из типографики эпохи авангарда и современного граффити. Оно как бы протягивает нить между прошлым и нынешним поколениями, констатирует, что авангард тут был, и оставляет открытым вопрос: будет ли еще?

В Литературном квартале на Пролетарской, 14, можно будет найти работу Анастасии Пищугиной «Прятки 2». Но увидеть инсталляцию получится только с помощью отраженного света. В нем проявляются скрытые образы: символы и знаки финно-угорской мифологии проступают из исторической памяти Урала, чтобы заявить о дне сегодняшнем. Также в Литквартале у Пролетарской, 6, появится работа «Антонимы» Ирины Вилкиной. Проецируя на здание литературного музея слова, вроде бы противоположные по смыслу, художница рассуждает о субъективности восприятия, о зыбкости формулировок, о влиянии контекста на смысл. Выбор слов вдохновлен рассказами Владислава Крапивина.

Увидеть основную часть фестиваля «Не темно» можно 24 и 25 декабря с 18:00 до 22:00. Полный обзор работ и площадок организаторы обещали разместить в соцсетях фестиваля «Нетемно».

Напомним, идея фестиваля родилась 10 лет назад. Художники решили «подсветить» самую темную ночь в году – с 21 на 22 декабря. В первые годы фестиваль проходил в центре Екатеринбурга.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»