Уральцы массово жалуются на автосалоны, которые навязывают платные услуги: что делать

В Свердловской области в этом году увеличилось количество жалоб на автосалоны, которые навязывают покупателям дополнительные платные услуги. Без согласия на их получение человеку не одобряют кредит. В управлении Роспотребнадзора рассказали, что делать, если вы уже подписали договор на допуслуги, но решили его расторгнуть и вернуть деньги.

Сообщениями о навязывании услуг в автосалонах пестрят популярные автомобильные форумы, такие истории можно услышать почти от каждого, кто в этом году пытался оформить автокредит. Суть всегда одна и та же: при обращении в салон вам насчитывают одну сумму кредита и платежа, но в процессе оформления уговаривают подписать договор на дополнительные услуги. В противном случае кредит предоставить откажутся. Люди, которым машина нужна срочно, и нет времени подумать, соглашаются. Но позднее, вчитавшись в документы, понимают, что их просто-напросто «развели». Иногда при стоимости машины в 700 тысяч рублей стоимость таких «допов» доходит до 300 тысяч – итого, кредит будет уже на миллион рублей.

Например, уральцы рассказывают, что их убеждали оплатить подписку на сервис «Помощь на дорогах», который по сути не нужен, или дополнительную страховку по завышенной стоимости, или приобрести зимнюю резину либо парктроники по ценам выше рыночных. В Роспотребнадзоре говорят, что им рассказывали о платных подписках на круглосуточные консультационные, юридические услуги, услуги эвакуаторов, помощь на дороге, проверку штрафов в ГИБДД и другие.

Расторгнуть договор о дополнительных услугах, как правило, не получается – магазин не соглашается вернуть деньги, ссылаясь на условия. Тем не менее в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области рассказали, что вернуть деньги за навязанные услуги можно.

«Согласно п. 1 ст. 782 Гражданского кодекса РФ заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. Аналогичная норма установлена в ст. 32 Закона «О защите прав потребителей». Таким образом, законом закреплено право потребителя в любое время отказаться от услуг исполнителя при условии оплаты только фактически понесенных по договору расходов. Данное право имеется у потребителя независимо от того, как называется договор об оказании услуг (в автосалонах такие договоры называют «опционными», – прим. ред.) и какие услуги в него включены», – сообщили в Роспотребнадзоре.

Для отказа от дополнительных платных услуг нужно просто направить исполнителю письменное заявление. Если автосалон отказывается вернуть деньги – идти с иском в суд. В России уже сложилась судебная практика: чаще всего решение принимается в пользу клиента.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»