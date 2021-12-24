Минпромторг РФ ждет сохранения дефицита автомобилей в 2022 году

Дефицит автомобилей в России сохранится в первой половине 2022 года из-за проблем с поставками электронных компонентов. Об этом заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия 24».

«У нас сегодня ощущается определенный дефицит продукции автопрома для потребителей. И, наверное, он будет сохраняться еще первую половину следующего года. Связано в первую очередь это с тем, что есть ограничения по поставке автокомпонентов», – сказал министр, уточнив, что речь идет об электронных чипах.

Мантуров добавил, что Минпромторг работает с отечественной электронной промышленностью. «Результат по факту мы увидим примерно через 2-2,5 года», – отметил он.

Ранее в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» спрогнозировали сохранение дефицита машин как минимум в первом квартале 2022 года. На этом фоне цены на авторынке значительно выросли. Как ожидает «Автостат», легковушки в России по итогам года в среднем подорожают на 17%.

Меж тем, как заявил сегодня Мантуров, ценник на автомобили российского производства в 2021 году вырос на 5-8%, на иномарки – на 20%.

Москва, Наталья Петрова

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