Средняя цена подержанного автомобиля в России впервые превысила 1 млн рублей

Средняя стоимость легкового автомобиля с пробегом в России в январе этого года составила 1 млн 49 тысяч рублей, сообщает агентство «Автостат». Таким образом, этот показатель впервые преодолел отметку в 1 млн рублей.

В январе по сравнению с декабрем 2021 года подержанные легковушки стали дороже в среднем на 8%, или 79 тыс. рублей, а в годовом выражении цена выросла на 52% (361 тыс. рублей). За год автомобили с пробегом в России стали дороже в 1,5 раза.

Как отмечает агентство, цены на подержанные автомобили в России растут с сентября 2020 года. Помимо инфляции, к удорожанию привела нехватка новых машин у дилеров, вызванной глобальным дефицитом полупроводников. На этом фоне россияне стали активнее интересоваться машинами с пробегом: из-за роста спроса идут вверх и цены.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявлял, что дефицит автомобилей в России сохранится в первой половине 2022 года из-за проблем с поставками электронных компонентов.

Москва, Наталья Петрова

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