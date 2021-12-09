«Такого дефицита не было уже много лет»: дилеры рассказали о нехватке новых авто в России

В России наблюдается острая нехватка новых автомобилей в дилерских центрах. По словам игроков российского авторынка, дефицит продолжится в первом квартале 2022 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ассоциации «Российские автомобильные дилеры».

«На форуме «РосАвтоДилер» и дилеры, и производители сошлись во мнении, что такого дефицита не было уже много лет. Мы видим падение продаж уже несколько месяцев подряд, весной ситуация не станет лучше, к сожалению», – рассказали агентству в ассоциации.

Нехватка автомобилей наблюдается с августа прошлого года. Дело в том, что на мировом рынке возник дефицит автоэлектроники, что повлекло за собой снижение объемов производства.

В Минпромторге РФ согласились с тем, что ситуация, сложившаяся с электронными компонентами для автопромышленности, сложная и проблема не будет решена полностью в 2022 году. Однако в министерстве допускают, что в следующем году обстановка стабилизируется.

По информации Ассоциации европейского бизнеса, падение продаж новых автомобилей в России наблюдается с июля. В целом за 11 месяцев было продано 1,4 млн машин (+6,9%). Аналитики агентства «Автостат» прогнозируют рост цен на новые машины в РФ по итогам 2021 года в среднем на 17%, до 1,96 млн рублей.

Москва, Зоя Осколкова

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