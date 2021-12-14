В Гидрометцентре рассказали, когда в Екатеринбурге пойдет снег

В Екатеринбурге бесснежная погода, а установившийся в ноябре покров растаял во время декабрьской оттепели в начале месяца. Новых снегопадов придется ждать еще как минимум несколько дней. Так, по данным Гидрометцентра России, осадков стоит ждать на Урале лишь в выходные. В субботу и воскресенье пойдет снег, причем будет довольно холодно – до -10…-12 градусов днем и до -12…-16 °C ночью.

Напомним, согласно долгосрочному прогнозу Гидрометцентра России, декабрь должен был быть аномально холодным, пока в регионе в этом месяце было несколько морозных дней.

Екатеринбург, Елена Сычева

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