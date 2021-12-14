После публикации «Нового Дня» прокуратура проверяет автобус, откуда высадили третьеклассницу

Прокуратура разбирается, почему в Екатеринбурге кондуктор высадила ребенка из автобуса, даже несмотря на то, что девочка заплатила за проезд. «В ходе надзорных мероприятий будут проверены обстоятельства произошедшего. Будет дана правовая оценка соблюдения сотрудниками ООО «Авто-Ном» требований действующего законодательства при перевозке пассажиров в общественном транспорте. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – прокомментировали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Накануне «Новый День» рассказывал о том, как из автобуса высадили девятилетнюю Алину. По словам ее мамы Натальи, девочка заплатила за проезд, но кондуктор сказала, что оплата не прошла, и выгнала школьницу из транспорта. Девочка села в другой автобус, но там история повторилась. «Я постоянно вижу всяких разных мужиков, которые притворяются спящими в автобусах, и кондуктор их просто обходит. Зачем нужно было выгонять на мороз ребенка, я не знаю! При этом деньги на карте точно были, потом посмотрели в мобильном банке – за оплату сняли оба раза. Я позвонила на горячую линию, номер в каждом автобусе висит, там извинились, спросили номер автобуса, пообещали разобраться и вернуть эти 56 рублей по заявлению. Сказали, что у терминалов часто бывают сбои и на такой случай нужно давать ребенку наличные. Что мне до этих сбоев, о них никто раньше не предупреждал, я свою дочь деньгами обеспечила. И хочу, чтобы мой ребенок не ходил по морозу», – поделилась мама ребенка.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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