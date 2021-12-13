Третьеклассницу высадили из автобуса, она шла 4 километра по морозу

Третьеклассницу высадили из маршрутки из-за ошибки терминала оплаты. Школьница шла пешком несколько километров.

Как рассказала «Новому Дню» мама девочки Наталья, ее девятилетняя дочь Алина ехала из музыкальной школы. К ней подошел кондуктор, и девочка попыталась оплатить проезд банковской картой Tinkoff Junior. Однако кондуктор сказал Алине, что оплата проезда не прошла из-за отсутствия денег на карте. При этом деньги были. Кондуктор маршрутки высадила девочку, а затем все повторилось в следующей маршрутке, Алине также сказали, что оплата не прошла, и высадили. Следующих попыток доехать до дома школьница предпринимать не стала и пошла домой пешком.

«Я постоянно вижу всяких разных мужиков, которые притворяются спящими в автобусах, и кондуктор их просто обходит, – возмущается мама девочки. – Зачем нужно было выгонять на мороз ребенка, я не знаю! При этом деньги на карте точно были, потом посмотрели в мобильном банке – за оплату сняли оба раза. Я позвонила на горячую линию, номер в каждом автобусе висит, там извинились, спросили номер автобуса, пообещали разобраться и вернуть эти 56 рублей по заявлению. Сказали, что у терминалов часто бывают сбои и на такой случай нужно давать ребенку наличные. Что мне до этих сбоев, о них никто раньше не предупреждал, я свою дочь деньгами обеспечила. И хочу, чтобы мой ребенок не ходил по морозу. В тот день было -20, дочь прошла почти четыре километра».

Алину не имели права высаживать из автобуса в любом случае. Согласно федеральному закону, вступившему в силу в марте 2021 года, кондукторы и водители общественного транспорта не могут высаживать детей младше 16 лет, даже если они не оплатили проезд. У детей старше 14 лет кондукторы могут спрашивать паспорт, для подтверждения возраста. Если подобная ситуация произошла, ребенок должен сообщить кондуктору, что он знает о пункте в законе, согласно которому нельзя высаживать детей («Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»). Если все-таки кондуктор настаивает, ребенок должен позвонить на горячую линию (номер обычно есть в салоне).

Екатеринбург, Мария Зыкова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»