Кондуктор высадил десятилетнюю девочку из трамвая. У школьницы не сработала банковская карта

В Екатеринбурге прокуратура разбирается с новым случаем принудительной высадки ребенка из общественного транспорта. Инцидент произошел накануне. Десятилетняя девочка, возвращаясь из школы домой, села в трамвай № 18 на остановке «Восточная». Она пыталась оплатить проезд банковской картой, но денежная операция не прошла. Из-за этого кондуктор высадила ребенка на остановке «УрФУ». Школьница не стала дожидаться следующего трамвая и пошла домой пешком. Мать девочки готова направить жалобу в Гортранс.

В прокуратуре напомнили, что федеральный закон запрещает высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет, если они не оплатили проезд и сели в автобус, трамвай или троллейбус без сопровождения взрослых. «Будет дана правовая оценка соблюдения работниками и руководителем ЕМУП «Гортранс» требований действующего законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Отметим, в декабре произошло уже несколько скандалов в общественном транспорте Екатеринбурга. Ранее «Новый День» писал, что из автобуса высадили ученицу третьего класса. Девочка тоже пыталась оплатить проезд банковской картой, но валидатор выдал ошибку. Теперь действия перевозчика ООО «Авто-Ном» проверяет прокуратура. В минувшие выходные водитель городского автобуса 012 выволок и бросил на обочине пожилую женщину из-за того, что она очень долго поднималась в салон. Теперь водителю грозит уголовное разбирательство.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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