Следователи могут возбудить уголовное дело на водителя, вытащившего пенсионерку из автобуса

Следователи заявили о проверке инцидента с водителем, который выволок пожилую женщину из автобуса на асфальт. «В ходе проверки, организованной Следственным комитетом на предмет возможного наличия признаков ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), будут выясняться все обстоятельства происшествия, для чего будут приняты меры по установлению и опросу участников конфликта и выполнению иных необходимых мероприятий. Также будут приняты меры по недопущению впредь причин и условий, которые могли привести к указанному инциденту. По итогам проверки СКР будет принято процессуальное решение», – прокомментировал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. Ранее о начале проверки сообщили в прокуратуре по Свердловской области.

Напомним, сегодня в соцсетях появилось видео, снятое очевидцами: водитель и еще один мужчина вытаскивают пенсионерку из автобуса 012 маршрута из-за того, что бабушка слишком долго поднималась по ступенькам. Пенсионерка оказывается на дороге в грязи, она не может встать самостоятельно.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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