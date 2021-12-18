Водитель выволок бабушку из автобуса из-за того, что она долго заходила

В Екатеринбурге двое мужчин выволокли пенсионерку из автобуса 012 и оставили лежать на асфальте. По сообщению очевидца, один из тех, кто тащил бабушку – водитель маршрутки. Ему надоело ждать, пока пожилая женщина поднимется по ступенькам и он начал закрывать дверь. «Прижал женщину, после он открыл дверь и вытащил женщину вместе с ещё одним мужчиной, оставив ее на асфальте. Просто взял и уехал», – рассказал подписчик телеграмм-канала «Екатеринбург № 1». Пока водитель тащил бабушку по асфальту, он довольно эмоционально выражался – что он говорил, разобрать сложно, так как это не русский язык.

По этому факту уже началась прокурорская проверка. «В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства при перевозке пассажиров в общественном транспорте. Будут опрошены сотрудники транспортной организации, обслуживающей данный маршрут. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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