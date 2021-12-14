Налетчик с пистолетом ограбил банк в Екатеринбурге и вынес 10 млн

В Екатеринбурге сегодня вечером неизвестный мужчина ограбил банк Home Credit на Декабристов. Он пришёл туда перед самым закрытием и, угрожая работникам пистолетом, потребовал деньги. Мужчине досталось около 10 млн рублей, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых,

«Тревожный сигнал в дежурную часть ОП № 7 поступил в 19.05 от сотрудников ЧОП. Злоумышленник явно тщательно готовился к налету, выбрав удачное время перед закрытием банка, когда в служебных помещениях уже не было посетителей. Для устрашения персонала он произвел выстрел. К счастью, сведений о раненых и погибших не поступало. Грабителю, судя по внешним данным, около 50 лет, ростом 180-185 см. Его лицо было спрятано под синей кофтой. Одет в длинную черную куртку с капюшоном. Сейчас сыщики уголовного розыска опрашивают очевидцев, анализируют съемки с камер видеонаблюдения, устанавливают свидетелей, а также отрабатывают на причастность к преступлению ранее судимых из числа недавно освободившихся из колонии, и склонных к такого рода противоправной деятельности. В кратчайший срок полиция возбудит уголовное дело. С большой долей вероятности это может быть ст. 162 УК РФ – вооруженный разбой. Она предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Раскрытие преступления взято на контроль руководством ГУ МВД области», – отметил полковник Горелых.

Тех, кто владеет информацией о предполагаемом преступнике, просят обращаться в полицию по номеру 8(343)358-71-61.

Екатеринбург, Елена Сычева

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