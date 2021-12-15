Полиция ищет мужчину, ограбившего банк в Екатеринбурге. Возбуждено уголовное дело

Полиция Екатеринбурга продолжает поиски мужчины, который накануне ограбил банк на улице Декабристов. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ «Вооруженный разбой». Преступнику грозит до 15 лет лишения свободы. «По уточненным данным, сумма ущерба, причиненного финансовому учреждению, составляет около девяти миллионов рублей, а также порядка пяти тысяч долларов и более двух тысяч евро, в общей сумме около 10 миллионов рублей. На место происшествия выезжали криминалисты регионального главка МВД и полицейский кинолог Анастасия Никитина со своей овчаркой Женевой, которая помогла установить, в каком направлении скрылся злоумышленник», – рассказал руководитель пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.

Напомним, неизвестный с пистолетом ворвался в банк Home Credit незадолго до его закрытия вчера вечером. Мужчине попытались противостоять работники кредитного учреждения – одна из сотрудниц прямо перед ним захлопнула дверь в служебное помещение, где хранились деньги. Однако он стал угрожать другой работнице банка, и та открыла ему дверь. «Сыщики изъяли ряд вещдоков и сейчас работают над раскрытием резонансного преступления. Составляется субъективный портрет нападавшего, отрабатываются на причастность к разбойному нападению те, кто склонен к такого рода противоправной деятельности», – добавил полковник Горелых.

Расследование продолжается, оно находится на контроле у руководства оперативных подразделений ГУ МВД по Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

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