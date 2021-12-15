В Екатеринбурге на УК из-за долгов возбудили уголовное дело

Полиция Екатеринбурга по материалам прокуратуры возбудила уголовное дело в отношении УК «Квартал», обслуживающей дома в Верх-Исетском районе города.

Дело завели по части 1 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба». По информации прокуратуры, в 2020 году управляющая компания перестала перечислять деньги поставщикам энергоресурсов за их услуги. При этом жители домов деньги за коммунальные услуги платили.

«Прокуратура направила материалы по факту неправомерного использования денежных средств жителей 8 многоквартирных домов по ул. Очеретина в Екатеринбурге в органы полиции в порядке ст. 37 УПК РФ для дачи уголовно-правовой оценки», – сообщила Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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