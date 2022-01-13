Через два года работникам предприятия в Екатеринбурге вернули долги по зарплате

В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры рабочим фирмы ООО «Гео – Плюс Урал» выплатили задолженность по зарплате. Долг перед 5 сотрудниками за июнь – ноябрь 2019 года достиг 637 тысяч рублей.

«В целях восстановления трудовых прав работников прокуратура в адрес руководителя ООО «Гео – Плюс Урал» внесла представление с требованием об устранении нарушений федерального законодательства», – сообщила Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области. По представлению должностному лицу сделали замечание.

Также в отношении юридического лица прокуратура возбудила административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы». Сейчас его рассматривает Государственная инспекция труда в регионе.



В декабре 2021 года из-за долгов полиция по материалам прокуратуры возбудила уголовное дело на УК «Квартал», которая обслуживает дома в Верх-Исетском районе Екатеринбурга.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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