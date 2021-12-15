Бежавший из России оппозиционер Верников попал в американскую тюрьму

Бывший координатор «Открытой России» (признана нежелательной организацией) в Екатеринбурге Максим Верников, в начале декабря попросивший политического убежища в США, попал в американскую тюрьму по подозрению в незаконном пересечении границы. Впрочем, оппозиционер сообщает, что условия содержания там неплохие, кроме того, вскоре он рассчитывает выйти на свободу.

Отец Максима Верникова разместил в соцсетях его обращение к друзьям. В нем Максим рассказывает, что американской визы у него нет, поэтому он просто пересек границу на автомобиле в мексиканском городе Тихуана, и на американской стороне его задержали. «Обычно тех, кто так делает, держат в приграничной тюрьме 2-3 дня и потом выпускают. Но мне сильно не повезло. Меня продержали 8 дней в приграничной тюрьме (border), после чего отправили в большую тюрьму (detension) в Аризоне. Не волнуйтесь, долгий срок мне мотать не придется:)). Сейчас я уже активно работаю с адвокатом и при наилучшем раскладе могу оказаться на свободе уже через 2-3 недели», – пишет Верников.

По его словам, условия в американской тюрьме неплохие – просторная камера, хорошее питание, есть телевизор, разрешают играть в баскетбол. Соседи Верникова по камере – в основном выходцы из СНГ и Латинской Америки.

Как уже сообщал «Новый День», некоторое время назад Максим Верников запросил политического убежища в США. «Небезызвестные органы предложили мне сотрудничество, то бишь слив нужной им информации о происходящем в оппозиционных рядах Екатеринбурга. После этого у меня не оставалось другого выхода, и поскольку я не готов быть стукачом и лжесвидетелем, я уехал из России, взяв билеты на самолет по маршруту Екатеринбург – Стамбул – Мехико – Тихуана, и запросил политическое убежище в США», – заявил Верников.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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