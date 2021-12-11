Бывший соратник Ходорковского из Екатеринбурга попросил убежища в США

Бывший координатор «Открытой России» в Екатеринбурге Максим Верников запросил политическое убежище в США.

Об этом Верников сообщил американскому изданию RTN. «Небезызвестные мне органы предложили мне сотрудничество, то бишь слив нужной им информации о происходящем в оппозиционных рядах Екатеринбурга. После этого у меня не оставалось другого выхода, и поскольку я не готов быть стукачом и лжесвидетелем, я уехал из России, взяв билеты на самолёт по маршруту Екатеринбург – Стамбул – Мехико – Тихуана, и запросил политическое убежище в США», – заявил Верников.

Как уже сообщал «Новый День», в августе 2020 года Максима Верникова осудили за участие в нежелательной организации (284.1 УК РФ). Оппозиционер отбывал наказание на Михайловском кладбище. Верникова приговорили к 300 часам обязательных работ, решение устояло в облсуде. Это первый в России приговор по статье 284.1 УК РФ. В ходе рассмотрения дела в первой инстанции прокурор указывал, что иностранная организация признается нежелательной, если «представляет угрозу безопасности и обороноспособности страны», а уголовное дело возбуждается, если участник хотя бы дважды привлекался к административной ответственности – а у Верникова было два штрафа за участие в «Открытой России». Оппозиционер и его защита указывали на невиновность, так как в реестре нежелательных организаций записана британская Open Russia Civiс Movement, к которой активист отношения не имеет. В суде обвинение цитировало «Википедию» и записи «ВКонтакте», также был допрошен тайный свидетель.

Екатеринбург, Татьяна Керженцева

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