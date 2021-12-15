Будут учиться по графику: в Екатеринбурге не планируют отправлять школьников на досрочные каникулы

В Екатеринбурге школьники уйдут на зимние каникулы согласно учебному графику. Досрочно выводить классы на отдых не планируется, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе департамента образования города.

В каждой школе такой учебный график – свой. Он составляется в соответствии с прохождением программы. Чаще всего дети учатся до 29-30 декабря.

В детских садах родителям тоже уже объявили о праздничных выходных. Садики будут работать до 30 декабря, последний рабочий день – сокращенный (до 17 часов). С 31 декабря по 9 января – каникулы.

Напомним, ранее вице-губернатор Свердловской области Павел Креков говорил, что зимние каникулы в школах могут начаться на несколько дней раньше. Причина – распространение заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей. «Необходимости пока не видим. Отправляем отдельные классы и группы на карантин и считаем это эффективной мерой. Ближе к каникулам будем принимать решение. Не могу исключить, что на 2-3 дня раньше могут раньше начаться каникулы», – пояснил он.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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