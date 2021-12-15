Долги уральцев по налогам превысили 36 миллиардов: приставы увеличивают активность

В Свердловской области налоговая недосчиталась 36 миллиардов рублей, которые должны были перечислить государству юрлица, ИП и физлица. Большая часть долгов – это неплатежи предпринимателей. Претензии к некоторым из них исчисляются в миллиардах, по таким крупным делам либо идут споры в судах, либо уже дошло до стадии взыскания.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции начальник отдела урегулирования задолженности УФНС по Свердловской области Артем Балюра, физлиц по имущественным налогам, срок уплаты которых вышел 1 декабря, задолжали порядка 2,3 миллиарда рублей. Причем это деньги, которые должны быть зачислены в региональный бюджет и идти на инфраструктуру, дороги и другие важные проекты. Самые крупные долги от физлиц – около миллиона рублей. Деньги взыскивают либо через работодателей, если они известны, либо через приставов – путем запрета выезда за границу, ареста счетов и т.д. Самые добропорядочные плательщики налогов – это самозанятые. Как отметил Балюра, здесь сказывается то, что они сами подают сведения о своих доходах и им тут же предлагается оплатить налог. То есть как минимум среди них нет тех, кто не заплатил, потому что не знал о начислениях или сроках оплаты. По словам представителя налоговой, в целом объем задолженности по всем категориям по сравнению с предыдущими годами почти не изменился.

С другой стороны, серьезно изменились суммы взысканий. Начальник отдела организации исполнительного производства ГУФССП России по Свердловской области Кристина Кашина отметила, что в 2021 году приставы взыскали более 5,7 млрд рублей с физических и юридических лиц. А в прошлом году – 2,5 миллиарда, то есть рост составил более 50%. Она также отметила, что в этом году около 30 тысяч «физиков» не смогли улететь за рубеж из-за долгов по налогам, а всего запрет на выезд получили порядка 400 тысяч должников.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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