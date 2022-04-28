Долг предприятий по налогам вырос до 36 миллиардов рублей, физлиц – снизился до 2,8 миллиарда

Совокупный долг предприятий Свердловской области по налогам вырос к 1 апреля 2022 года до 36 миллиардов рублей. Физлица, напротив, сократили долг на 600 миллионов – до 2,8 миллиарда.

«В целом по ситуации на 1 апреля долги по полному кругу плательщиков в Свердловской области – это организации и физлица – выросли. Мы понимаем, что ситуация объективная. Работаем в текущем режиме, экстренных мер не принимаем», – заявила сегодня на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» заместитель руководителя УФНС России по Свердловской области Марина Рябова.

Физлица проявили себя как более ответственные налогоплательщики и снизили на 1 апреля 2022 года свои долги на 600 миллионов рублей: 300 миллионов уральцы уплатили после поступления требований от УФНС, 150 миллионов – после обращения налоговой в суд, еще 150 миллионов взыскали судебные приставы по исполнительным листам.

Тем не менее жители Свердловской области остаются должны УФНС 2,8 миллиарда рублей. Как и в прошлые годы, самая большая задолженность – по налогу на транспорт (1,4 миллиарда), на втором месте – по земельному налогу (900 миллионов), на третьем – по имущественному (487 миллионов рублей).

Долги организаций, напротив, выросли и сегодня составляют 36 миллиардов рублей. Для сравнения: в декабре 2021 года такой была совокупная задолженность физлиц и предприятий. Самые большие неплатежи предприятий – по налогу на прибыль организации и по налогу на добавленную стоимость. Марина Рябова не смогла выделить какую-либо наиболее проблемную отрасль.

Отметим, что в 2022 году некоторые меры взыскания в отношении юридических лиц были приостановлены.

«Например, это касается приостановления операций по счетам ИП и организаций. Все остальные меры взыскания – от выставления требования, заканчивая инкассовым требованием – выполняем в рабочем режиме, – отметила зам руководителя УФНС по Свердловской области. – Но, конечно, мораторий на банкротство предприятий повлиял на работу по взысканиям. Если раньше по истечении двух месяцев после инкассового заявления мы могли подать в арбитражный суд на банкротство, сейчас до 1 октября мы это сделать не можем».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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