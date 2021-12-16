«Если это объект культурного наследия, с ним ничего не должно случиться»: глава Екатеринбурга о памятниках, попавших в зону реновации

Объекты культурного наследия, попавшие в зону комплексного развития территории (называемого в народе реновацией), не будут сносить. Об этом рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на пресс-конференции.

«Сейчас ведётся работа по КРТ. И, естественно, в зону будут попадать объекты культурного наследия. Что с ними будет? Ничего, они останутся, если это объект культурного наследия, то с ним ничего не должно случиться. Застройщик должен приспособить его под какие-то цели: может, отремонтировать и городу передать под какой-то детский клуб, культурное учреждение», – отметил глава города.

Напомним, под программу комплексного развития территорий в Екатеринбурге попало три участка. Один на Уралмаше, два на Эльмаше. Жителей из старых домов должны либо переселить в новое жилье, либо выпалить рыночную стоимость квартиры или комнаты. Чтобы дом вошел в программу КРТ, за это должны проголосовать 2/3 жителей.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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