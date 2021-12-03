«Вы не можете ответить на самые главные вопросы!» В Екатеринбурге прошла первая встреча мэрии с жильцами дома, попавшего под реновацию (ФОТО)

В Екатеринбурге прошло первое собрание представителей мэрии с жильцами дома, вошедшего в зону комплексного развития территории (называемого в народе реновацией). Дом на Шефской, 28, расположен на участке в пределах улиц Баумана – Шефской – Энтузиастов на Эльмаше.

Главный вопрос, который интересовал пришедших: в каком районе предложат новую квартиру?

«Если предложат квартиру на Уктусе или в Солнечном – зачем они мне? Я живу здесь, у меня дети учатся, я работаю, 20 минут до метро. Я не хочу в другой конец города», – сказала жительница дома Светлана.

«Муниципалитет контролирует действия застройщика. Мы не можем сказать, где вам предложат квартиру, но это будет в границах этого населенного пункта», – ответил заместитель начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Григорий Сурганов.

Он уточнил, что людям предложат три участка на выбор, но их местоположение выберет застройщик. А застройщика выберут в марте, после проведения аукциона. При этом площадь новой квартиры должна быть не меньше нынешней, как по метражу, так и по числу комнат.

Еще один вопрос: какую сумму предложат за квартиру или комнату, если человек захочет получить денежную компенсацию?

По информации представителя мэрии, квадратный метр жилья будет оцениваться по рыночной стоимости. «Мне принадлежит одна комната в коммуналке. По деньгам она с износом стоит 380 тысяч рублей, что я построю на эти деньги. Будку?» – возмутилась жительница дома.

Григорий Сурганов подчеркнул, что участие в программе добровольное. Если меньше 2/3 собственников проголосуют за, то их дом исключат из программы. Этот ответ, как, впрочем, и почти все остальные, собравшихся не удовлетворил: «Вы не можете ответить на самые главные вопросы!» – прозвучало из зала.

«Мы хотим переехать, но жить в этом районе. Если вся территория застроится, а мы останемся, то нас просто сожгут. Соседние дома уже горели», – заявили собравшиеся.

Также екатеринбуржцев интересовало: вернут ли им деньги, которые они платят за капремонт?

Представители мэрии сообщили, что взносы не вернут. Но если дом согласится на КРТ, то взимать эту плату перестанут.

Григорий Сурганов уточнил для собравшихся, что программу комплексного развития территории нельзя сравнивать с реновацией. Это разные программы, и условия у них отличаются. «Моя задача как представителя мэрии – объяснить, как работает закон. Также мы будем следить, чтобы действия застройщика были прозрачны, чтобы все условия договора были выполнены. Эта программа рассчитана на улучшение ваших нынешних жилищных условий», – пояснил замначальника департамента архитектуры.

Жителям Шефской, 28, выдали бланки, на которых они укажут, согласны ли он на включение их дома в КРТ. Заполнить их нужно до 14 декабря.

На этом участке находится ещё 12 двухэтажных домов, построенных в 1941-1950 годах. С жильцами каждого дома представители мэрии проведут собрание. При этом Григорий Сурганов отметил, что если большая часть домов откажется от КРТ, то исключат весь участок: «Если площадка будет представлять несколько домов, как швейцарский сыр, то застройщику это будет неинтересно».

Помимо этого участка в программу КРТ попали еще два. Один на Уралмаше: Донбасская – переулок Черниговский – переулок Суворовский, здесь под реновацию попало десять домов. Третий участок находится, как и первый, на Эльмаше, в районе улиц Краснофлотцев – Донской – Корепина – Шефской. Здесь стоят 20 домов, пять их них признаны аварийными, один – нежилым.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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