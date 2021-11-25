Три квартиры такой же площади на выбор: правительство утвердило правила реновации в регионе

Правительство Свердловской области утвердило правила получения жилья собственниками квартир в домах, попавших в программу комплексного развития территорий (так называемой реновации). Заседание прошло сегодня под руководством губернатора Евгения Куйвашева.

«Принятое постановление устанавливает право собственников жилья, попавшего в зону КРТ, на получение равнозначного жилья. Речь идет о помещении, в котором жилая площадь и количество комнат будут не меньше, чем в освобождаемой квартире. Причем квартира должна соответствовать установленным стандартам и находиться в многоквартирном доме в том же населенном пункте, что и расселяемое жилье», – сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

При этом застройщик должен подобрать как минимум три квартиры на выбор для собственника расселяемого жилья. Для этого жителям домов нужно написать заявление застройщику с просьбой предоставить квартиру вместо денег.

В ситуации, когда человек стоял в очереди на получение квартиры, ему может быть предоставлено жилье большей площади вне очереди – как в найм, так и в собственность, сообщают в ДИПе.

Как ранее писал «Новый День» под программу комплексного развития территории в Екатеринбурге попало три участка. Первый на Эльмаше на пересечении улиц Баумана – Шефской – Энтузиастов. Здесь стоят 13 двухэтажных домов, построенных в 1941-1950 годах. «Новый День» выяснил у жителей этого участка, хотят ли они переезжать.

Второй на Уралмаше: Донбасская – переулок Черниговский – переулок Суворовский. Здесь под реновацию попало 10 домов. Третий участок находится, как и первый, на Эльмаше в районе улиц Краснофлотцев – Донской – Корепина – Шефской. Здесь стоят 20 домов, 5 их них признаны аварийными, один – нежилым.





После определения участков в мэрии планируют провести собрания собственников жилья. Для дальнейшего участия дома в проекте КРТ необходимо, чтобы идею переезда поддержали две трети жильцов. Информация о датах и времени проведения таких собраний появится на портале екатеринбург.рф.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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