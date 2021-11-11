«Лишь бы из одного барака в другой не переселили»: мнения жильцов, дома которых оказались в программе реновации (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге мэрия определила два участка для реализации на них проектов комплексного развития территории (КРТ). Горожане называют эту программу «реновацией» – дома на этой территории снесут и построят новые. «Новый День» спросил у жителей старых двухэтажек, хотят ли они переезжать из своих квартир.

Жители Эльмаша о реновации

Под КРТ попали дома на Эльмаше и Уралмаше. В администрации города сказали, что жители регулярно просят рассмотреть вопрос о сносе или реконструкции домов. На Эльмаше дома под снос находятся на пересечении улиц Баумана, Шефской и Энтузиастов. Здесь стоят 13 двухэтажных домов, построенных в 1941-1950 годах. Четыре из них сгорели весной прошлого года.

За и против переезда

Подавляющее большинство опрошенных за переезд двумя руками: «Стены старые, не понятно из чего сделаны, ближайшие год-два можно пожить, а дальше – все. Кончено, мы хотели бы отсюда съехать. Сейчас, зимой, такое ощущение, что на улице живешь, так холодно в доме», – рассказал «Новому Дню» житель дома на Шефской, 26а, Александр Нестеров. В квартире молодого человека в потолке зияет дыра в полметра, от которой расходятся трещины. Александр опасается, что потолок может просто рухнуть на голову.

Хочет переехать и Галина Захожая с Шефской, 28а: «Как не хотеть переехать, уж пора, а то замучились ремонты делать. Решили тут обои наклеить, все обвалилось. Пока сделали гипсокартон».

«Нам уже 15 лет о переселении говорят. Я давно желаю переехать, дом рушится. Только и успеваем подлатывать: то бревна вставляем, то досками обкладываем», – сетует Лидия Бухавцова, жительница дома № 24а на Шефской.

Съемочная бригада встретила только одного человека, который не хочет съезжать из старой квартиры: «Куда съезжать – я взяла ипотеку на 10 лет, купила тут квартиру, вбухала в ремонт 500 тысяч», – сказала женщина с Энтузиастов, 38. При этом она пояснила, что в доме она такая одна.

Опасения

По словам жителей, пока с ними по программе комплексного развития еще никто не общался. Так что люди гадают, что дадут им в качестве компенсации – деньги или новое жилье.

«Собрание было, сказали, что в такие же бараки будут выселять. Тогда какая разница? Из одного барака в другой. А сейчас квартиры очень дорогие. Но сказали, что еще будет собрание», – поделилась опасениями жительница Шефской, 28, Людмила Овчинникова.

«Хорошая идея, но лишь бы не выкинули куда-нибудь. А так я слышал, что по реновации должны давать что-то», – рассказал «Новому Дню» Илюс Зайруллин, житель дома № 24а на улице Шефской.

Для справки. Всего под программу комплексного развития попадают 23 дома. Первый шаг – проведение общего собрания жителей. «Если две трети жильцов поддержат проект КРТ, то муниципалитет проведет торги на право заключения инвестиционного договора. Дом будет исключен, если против его участия в проекте КРТ проголосуют больше трети жильцов», – говорит пояснил замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов.

По его словам, информация о датах и времени проведения таких собраний появится на портале екатеринбург.рф. Местные власти самостоятельно либо через управляющие компании известят жителей о голосовании. На собраниях жителей будет присутствовать сотрудник администрации города. Он расскажет о схеме реализации проекта, правах жителей и обязанностях властей и потенциального застройщика при реализации программы.После заключения договора о комплексном развитии территории победителю конкурса надо определить сумму возмещения за жилое помещение или обговорить переселение граждан в другое жилье.

Екатеринбург, Никита Кондрашин, Дмитрий Бутаков

Екатеринбург. Другие новости 11.11.21

Комиссия УФАС не прислушалась к аргументам защитников аэровокзала «Уктус». / Росстандарт: через два года разбавленное топливо исчезнет с АЗС. / Безымянные ж/д остановки будут переименовывать жители регионов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»