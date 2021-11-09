В Екатеринбурге назвали первые два участка для реновации

Администрация Екатеринбурга определила первые два участка для комплексного развития территории (КРТ), которое некоторые горожане по аналогии с Москвой называют «реновацией». В пресс-службе мэрии сообщили, что жители этих кварталов уже неоднократно обращались к городским властям с просьбой снести или реконструировать их дома.

Площадки под КРТ общей площадью около 50 тысяч кв.м расположены в кварталах, где строились дома для рабочих Уралмаша и Эльмаша во время и после Великой Отечественной войны. На участке улиц Баумана, Шефской и Энтузиастов расположены 13 жилых домов 1941-1950 годов постройки, четыре из них признаны аварийными. На улице Донбасской, в Черниговском и Суворовском переулках находятся 10 старых двухэтажных жилых домов, два из них – аварийные.

В мэрии напомнили, что определение участков – первый этап для возможной реализации проекта КРТ. Следующим шагом станет проведение общих собраний собственников жилья в предполагаемых под снос домах. Если две трети жильцов поддержат проект, муниципалитет проведет торги на право заключения инвестиционного договора. Дом будет исключен, если против его участия в проекте КРТ проголосуют больше трети жильцов. Известить жильцов должны управляющие компании или органы МСУ.

После заключения договора о комплексном развитии территории победителю конкурса надо определить сумму возмещения за жилое помещение или обговорить переселение граждан в другое жилье.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 09.11.21

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