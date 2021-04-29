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Четверг, 29 апреля 2021, 11:45 мск

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Власти утвердили критерии, по которым будут выбирать дома для «реновации»

Сегодня правительство Свердловской области утвердило критерии для домов, которые могут быть включены в проекты комплексного развития территорий. Напомним, многие свердловчане привыкли называть КРТ реновацией (как в Москве), хотя это не вполне корректно. Московская реновация проходит за счет бюджета, свердловское КРТ – за счет частных инвесторов, что сказывается и на отборе домов, которые пойдут под расселение.

Как сообщили в департаменте информполитики, КРТ жилой застройки можно проводить в кварталах, застроенных домами высотой в три этажа и ниже, имеющими деревянные стены или перекрытия, построенными до 1970 года. По данным областного фонда капремонта, только в Екатеринбурге таких строений – более 1300.

Также постановление позволяет включать в зону КРТ территории под домами высотой до 5 этажей, построенными с 1946 по 1970 годы включительно, но их доля, скорее всего, будет невелика по причине, изложенной выше: бюджетное финансирование КРТ в Свердловской области пока не предусмотрено. «Экономическая эффективность проектов по развитию территорий под четырех- и пятиэтажками для застройщиков невысока, часто она несоизмерима с затратами на расселение, особенно если сравнивать с расселением домов барачного типа. Поэтому вероятность их включения в проекты КРТ очень низка», – сказал глава областного минстроя Михаил Волков.

Кроме того, в проект КРТ могут попасть дома до пяти этажей, в которых нет централизованных водопровода, канализации, электричества или отопления.

В критериях обозначена и степень износа основных конструкций домов. В проект КРТ можно включить деревянные дома до пяти этажей, изношенных более чем на 60%, и здания из других материалов, изношенные более чем на 70%, а также дома, стоимость капремонта которых превышает затраты на расселение.

Постановление отдельно защищает объекты культурного наследия. Они могут быть включены в проект КРТ с условием их сохранения и приспособления к современному использованию.

Как сообщал «Новый День», окончательное решение о включении дома в проект КРТ принимают собственники квартир и комнат в нем. Для включения здания в проект нужны две трети голосов, для исключения – более одной трети.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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