Николай Воронин: реновации в Свердловской области не было, нет и не будет

В Свердловской области никакой реновации не было, нет и не будет, а называть так программы комплексного развития территорий – нельзя.

Об этом заявил сегодня на круглом столе директор УИРЗ Николай Воронин. По просьбе корреспондента РИА «Новый День» он объяснил, в чем принципиальная разница. Во-первых, закон о реновации принят только в одном субъекте Федерации – Москве. Во-вторых, в Москве речь идет преимущественно о сносе многоэтажных домов. В-третьих, там все это делается за счет бюджета, а КРТ в Свердловской области будет идти пока без участия бюджета. Реновация в Москве не связана с расселением старого неблагоустроенного жилья, в отличие от КРТ в Свердловской области.

Депутат заксо, член комитета по жилищной политике Вячеслав Брозовский добавил, что на реновацию у Свердловской области просто нет денег.

Министр строительства Михаил Волков рассказал, что в городе до сих пор много массивов домов, построенных в довоенные годы, во время войны и сразу после. Это дома барачного типа, ремонтировать которые нецелесообразно. «Двухэтажный барак можно полностью перебрать, но он все равно не будет соответствовать современным требованиям», – пояснил он.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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