Впервые с начала пандемии в Екатеринбурге согласовали акцию протеста

В Екатеринбурге сегодня пройдет акция протеста против так называемой реновации. Ее анонсировал общественник Дмитрий Калинин, кроме пикетирования он также планирует раздавать листовки. «Чудо случилось – вечером в пятницу пришло согласование на проведение массовой акции от МОБ. Не ожидал что согласуют, думал при отказе идти в формат одиночного пикета. Акция состоится 12 апреля с 18:30 до 19:30 возле главного входа в мэрию. Планируется раздача листовок и, возможно, плакат», – сообщил активист.

В его заявке на самом деле указано массовое мероприятие, но с весьма небольшой численностью – до 2 человек. Однако это первая протестная акция, которую министерство общественной безопасности разрешило с начала пандемии. С чем это связано, уточнить в МОБе не удалось, на телефонные звонки по контактному номеру для прессы никто не отвечает.

На прошлой неделе директор Уральского института регионального законодательства Николай Воронин в ходе пресс-конференции, заявил, что «реновации в Свердловской области не было, нет и не будет» – по его мнению, термин применим только к Москве, а у нас это называется комплексным развитием территории и проходит по другим правилам. Глава минстроя Михаил Волков рассказал, кто вообще будет уведомлять собственников, что их дома попали под реновацию.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 12.04.21

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