Острые вопросы «реновации»: как будут выселять ипотечников и возвращать деньги за капремонт

Программа комплексного развития территорий (КРТ), которая в народе получила название «реновации», вызывает у граждан много опасений, так как они боятся потерять свое жилье. Сегодня в Екатеринбурге состоялся круглый стол, на котором спикеры ответили на ряд вопросов, не лежащих на поверхности.

В частности, корреспондент РИА «Новый День» спросил директора Уральского института регионального законодательства Николая Воронина, что будет с попавшими в программу КРТ ипотечниками. По словам Воронина, если ипотека выплачена полностью, то владелец квартиры, как и другие собственники, может получить от застройщика либо ее рыночную стоимость, либо квартиру в новом доме. Если же ипотека выплачена только частично, то ситуация будет обсуждаться в зависимости от степени ее погашения. Тот взнос, который ипотечник уже уплатил банку, застройщик возмещает ему либо деньгами, либо жилпощадью – если этой суммы достаточно. Остаток стоимости квартиры застройщик возмещает банку.

Еще один вопрос – что будет с взносами за капремонт, которые уже уплатили люди, живущие в расселяемом доме, попавшем под КРТ. По словам министра строительства Михаила Волкова, механизмы уже есть. Если капремонта еще не было, деньги будут вовлекаться в развитие этой территории. Если капремонт был сделан, а потом собственники квартир в доме приняли решение войти в КРТ, то застройщик возвратит гражданам эти взносы.

Также небезынтересно узнать, кто именно расскажет гражданам, что их дом может попасть в программу КРТ. Михаил Волков ответил «Новому Дню», что горожан оповестят органы МСУ – через управляющие компании и районные администрации. «Граждан известят, что им предложено рассмотреть возможность включения их дома в программу КРТ. Никто не придёт и не скажет вам: «дом включен в программу КРТ, собирайте манатки». Пугалки и листовки подобного содержания, которые уже активно распространяются, это провокация», – заявил министр.

Волков пояснил, что за вхождение в программу КРТ должно проголосовать не меньше двух третей собственников жилья. «Прежде потребительский экстремизм как раз формировался в том меньшинстве, которые мешали решать проблемы большинства, – заявил Волков. – И зачастую хозяева там даже не жили. Многих из них, бизнесменов, находили за границей, а они говорили – «давайте мне 60 миллионов и ни в чем себе не отказывайте». Это была катастрофа. Некоторые люди годами живут в бараках и не могут дождаться, когда к ним придёт застройщик и предложит вариант расселения. А кто-то сам там не живет, сдает квартиру жителям ближнего зарубежья и всем доволен».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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