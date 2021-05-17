Глава минстроя: говорить о пилотных территориях КРТ еще рано

Говорить о пилотных территориях КРТ, или, как говорят в народе, о реновации, пока слишком рано – в Свердловской области еще не до конца сформирована соответствующая нормативно-правовая база. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции региональный министр строительства Михаил Волков.

По его словам, эту работу планируют завершить к концу III квартала 2021 года. После этого процедура будет запущена. По большей части это коснется Екатеринбурга, так как он более привлекателен для застройщиков. «После сентября можно будет говорить непосредственно о формировании участков в муниципалитетах. И хочу еще раз напомнить, что тема подразумевает участие граждан. Для включения дома в программу КРТ подразумевается согласие двух третей собственников. Если больше одной трети проголосуют против, граждане будут на определенном периоде своей жизни проживать в тех условиях, которые их удовлетворяют», – заявил министр. Он отдельно подчеркнул, что жителям хрущевок беспокоиться не стоит – пятиэтажки будут расселяться очень редко, только если они построены по экспериментальному проекту и комиссия признает его непригодным для проживания.

Председатель совета УПН Виктория Козлова считает, что от темы КРТ очень многого ждут, и в то же время вокруг нее – очень много спекуляций. «Двух-трехэтажные дома в Екатеринбурге составляют не больше 3%, а с хрущевками – не более 20%. В других городах области их доля значительно больше», – отметила она. Также, по словам Козловой, нужен справедливый выкуп старого жилья у населения, а пока еще процедура окончательно не проработана, что волнует людей. «Очень важно соблюдать максимальную публичность, не позволять спекулировать на этой теме и переводить ее в политическую плоскость», – заявила она.

Как уже писал «Новый День», в конце апреля правительство Свердловской области утвердило критерии для отбора домов, которые могут быть включены в проекты комплексного развития территорий. Напомним, многие свердловчане привыкли называть КРТ реновацией (как в Москве), хотя это не вполне корректно. Московская реновация проходит за счет бюджета, свердловское КРТ – за счет частных инвесторов, что сказывается и на отборе домов, которые пойдут под расселение.

КРТ жилой застройки в Свердловской области можно будет проводить в кварталах, застроенных домами высотой в три этажа и ниже, имеющими деревянные стены или перекрытия, построенными до 1970 года. По данным областного фонда капремонта, только в Екатеринбурге таких строений – более 1300. Также постановление позволяет включать в зону КРТ территории под домами высотой до 5 этажей, построенными с 1946 по 1970 годы включительно, но их доля, скорее всего, будет невелика по причине, изложенной выше: бюджетное финансирование КРТ в Свердловской области пока не предусмотрено. «Экономическая эффективность проектов по развитию территорий под четырех- и пятиэтажками для застройщиков невысока, часто она несоизмерима с затратами на расселение, особенно если сравнивать с расселением домов барачного типа. Поэтому вероятность их включения в проекты КРТ очень низка», – сказал тогда глава областного минстроя Михаил Волков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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