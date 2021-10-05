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Вторник, 5 октября 2021, 08:52 мск

Новости Екатеринбург

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Куйвашев создал рабочую группу по реновации

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал рабочую группу по комплексному развитию территорий (реновации).

Как сообщили в ДИПе, председателем группы стал замгубернатора Сергей Швиндт. В состав также вошли министры: строительства – Михаил Волков, природных ресурсов – Алексей Кузнецов, энергетики и ЖКХ – Николай Смирнов; представители МУГИСО, администрации Екатеринбурга, управления госохраны объектов культурного наследия.

Как уже сообщал «Новый День», нормативно-правовую базу для проведения реновации в Свердловской области власти обещали подготовить к концу III квартала 2021 года. После этого процедуру планировали запустить. По большей части это коснется Екатеринбурга, так как он более привлекателен для застройщиков.

«После сентября можно будет говорить непосредственно о формировании участков в муниципалитетах. И хочу еще раз напомнить, что тема подразумевает участие граждан. Для включения дома в программу КРТ подразумевается согласие двух третей собственников. Если больше одной трети проголосуют против, граждане будут на определенном периоде своей жизни проживать в тех условиях, которые их удовлетворяют», – заявил 17 мая министр строительства Михаил Волков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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