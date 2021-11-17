В Екатеринбурге утвердили третий участок под реновацию

Администрация Екатеринбурга определила третий участок для реализации проектов комплексного развития территории (КРТ).

Участок расположен на Эльмаше в районе улиц Краснофлотцев – Донской – Корепина – Шефской. Здесь стоят 20 домов, 5 их них признаны аварийными, один – нежилым. Построили их еще во время и сразу после Великой Отечественной войны. По информации мэрии, жители несколько лет просят снести или реконструировать их жилье.

После определения участка под реновацию будут проведены собрания собственников жилья. Для дальнейшего участия дома в проекте реновации необходимо, чтобы эту идею поддержали две трети жильцов.

Информация о датах и времени проведения таких собраний появится на портале екатеринбург.рф. Затем местные власти самостоятельно либо через управляющие компании известят жителей о голосовании. После заключения договора о комплексном развитии территории победителю конкурса надо определить сумму возмещения за жилое помещение или обговорить переселение граждан в другое жилье.

Ранее мэрия выбрала два участка для реновации. Один из них находится на Уралмаше, другой на Эльмаше на участке улиц Баумана, Шефской и Энтузиастов. «Новый день» узнал у жителей, хотят ли они переезжать.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»