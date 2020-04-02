«Пришлось детей будить и выбегать», – на Эльмаше сгорел еще один барак

Еще один деревянный барак сгорел сегодня ночью в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, сигнал о пожаре по адресу: ул. Шефская, 30а, поступил в 01:49. Горел уже расселенный барак. На площади 525 кв. м сгорели кровля, стены и межэтажные перекрытия – практически весь дом.

В сообществе «Уралмаш-Эльмаш» подтверждают, что сгоревший барак был необитаем; но в соседних домах все еще живут люди, и они очень напуганы. Жительница одного из них, Екатерина, написала, что, увидев, как горит соседний дом, она разбудила детей, и они выбежали на улицу. Местные жители уверены, что это продолжение серии пожаров, о которых уже писал «Новый День», и подозревают поджог.

Напомним, в ночь на 27 марта в бараке на Омской, 91, в огне погибли семь человек, еще одна жительница дома умерла от ожогов в больнице. Возбуждены уголовные дела об убийстве двух и более лиц и поджоге. Компания-застройщик, которую подозревают местные, свою причастность отрицает.

Еще до трагического пожара на Омской в марте случилось пять пожаров в жилых домах, расположенных по адресам: ул. Шефская, 22а; ул. Балаклавская, 3; ул. 40-летия Октября, 31 и 39; ул. Авангардная, 7. Жильцы сразу заподозрили поджог, они рассказывали, что чувствовали запах бензина на чердаке.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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