Последствия пожара с 7 погибшими: жители окрестных домов в ужасе, в офисе застройщика ЖК «Основа» обыски (ФОТО, ВИДЕО)

В офисе ООО «Фортис» следователи проводят обыски. Эта компания занимается возведением ЖК «Основа», рядом с которым, на улице Омской, сегодня ночью в пожаре погибли 7 человек. Недалеко от развалин сгоревшего дома находятся еще три барака, люди боятся, что их жилища ждет похожая участь. Подробности – в нашем материале.

Семь человек сгорели ночью в бараке

Жительница дома № 23 по улице Уральской рассказала «Новому Дню», что лично видела, как горит дом на Омской, 91. Она живет в таком же бараке, прямо напротив сгоревшего здания. Женщина уверена, что это был поджог. «Сначала хлопки было слышно, как фейерверк. Вспыхнул сразу весь подъезд, словно там пролили бензином, и крыша сразу загорелась в центре. По слухам, кто-то из жильцов прыгнул со второго этажа. Одна девушка сама выползла, которая в реанимации сейчас. Остальных выносили», – вспоминает она.

Как уже сообщал «Новый День», пожар произошел накануне в 23:06. Спустя несколько минут первые машины огнеборцев прибыли к месту. На тот момент огонь уже охватил подъезд и подбирался к кровле. До прибытия пожарных из дома самостоятельно выбежали 10 человек. Семеро человек погибли.

В результате было возбуждено уголовное дело по двум статьям: ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом и ч.2 ст. 167 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога».

В рамках уголовных дел в компании ООО «Фортис» были проведены сегодня обыски. Дело в том, что фирма занимается возведением ЖК «Основа», который строится неподалеку от сгоревшего дома на Омской. Более того, компания-застройщик планировала выкупать жилье у собственников. «Конкретно в доме, где случилась трагедия, у нас нет объектов недвижимости. Было только в планах его расселять. Мы хотели этим заниматься в конце этого года или в следующем году. Частично участок этого дома попадал под строительство, частично под проезд. В принципе, все жители были в курсе», – рассказывает «Новому Дню» директор ООО «Фортис» Николай Медведев.

Он также дополнил, что на данной стадии следствия в адрес компании не были выдвинуты какие-либо обвинения, и вопросы причастности также не поднимались. «С жителями не связался еще. Планируем связаться, чтобы узнать, требуется ли какая-то помощь. Может, кому-то нужна будет помощь с временным проживанием. Для жителей оставшихся домов я хочу расширить зону видеонаблюдения. Не исключено, что это действия психически нездорового человека. Никто не гарантирует, что они могут повториться», – сообщил Медведев.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 27.03.20

В мэрии ждут жалоб на работодателей, заставляющих людей работать на следующей неделе. / Два микрорайона Екатеринбурга останутся без воды во время пандемии. / ФНС прекращает принимать налогоплательщиков. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»