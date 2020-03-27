Из-за ночного пожара с 7 погибшими возбуждено дело по статьям об убийстве и поджоге

По факту ночного пожара, где погибли 7 человек, возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям УК: ч. 2 ст. 105 «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом» и ч.2 ст.167 «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога».

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР по Свердловской области, в сгоревшем доме на улице Омской были обнаружены обгоревшие тела семи граждан, их личности пока не установлены. Еще одна пострадавшая доставлена в больницу. Детей среди пострадавших не было.

На месте происшествия работает усиленная следственная группа из сотрудников районного следственного отдела, первого отдела по расследованию особо важных дел и отдела криминалистики регионального СКР. С применением современной криминальной техники фиксируются следы на месте происшествия, назначается комплекс необходимых экспертиз. Расследование поручено первому отделу по расследованию особо важных дел. Совместно с органами МЧС и полиции выясняются точные очаг и причина возгорания, проверяются различные версии, также следственной группой принимаются меры по установлению и задержанию конкретных подозреваемых лиц.

В пресс-службе прокуратуры добавили, что вопрос о признании дома аварийным не рассматривался и не был включен в муниципальную адресную программу «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования «город Екатеринбург» на 2017-2020 годы». Предполагаемая причина возгорания – поджог. Назначена пожарно-техническая экспертиза.

Как ранее сообщал «Новый День», сигнал о пожаре поступил вчера в 23:06. Через несколько минут первые пожарные машины уже прибыли к месту вызова, и на тот момент огонь уже охватил подъезд и подбирался к кровле. До прибытия пожарных из дома сами выбежали 10 человек. Деревянные конструкции здания горели быстро. Семь человек погибли. Возможно, они не смогли выбраться, потому что на окнах первого этажа были решетки.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 27.03.20

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