Семь человек погибли ночью на пожаре в Екатеринбурге

Семь человек погибли и один пострадал во время пожара в двухэтажном деревянном доме в Екатеринбурге на улице Омской, 91 (микрорайон Пионерский поселок, недалеко от Основинского парка).

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о пожаре поступил в 23:06. Через несколько минут первые пожарные машины уже прибыли к месту вызова, и на тот момент огонь уже охватил подъезд и подбирался к кровле. До прибытия пожарных из дома сами выбежали 10 человек. Деревянные конструкции здания горели быстро. Площадь пожара составила 200 кв. м. Из горящего дома пожарные вынесли два газовых баллона.

В 01:29 открытое горение было ликвидировано. По предварительной информации, при пожаре погибли семь человек, еще один пострадал. Обстоятельства случившегося выясняют пожарные дознаватели и следственные органы, но местные жители подозревают поджог.

Администрация Кировского района развернула на базе школы №165 пункт временного размещения, но пока никто из жильцов туда не обращался. На месте пожара работали психологи Уральского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

Только в 05:44 пожарные завершили разборку и проливку конструкций. Пожар полностью ликвидирован.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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