СК обратился к автомобилистам из-за пожара в бараке, где погибли 8 человек

Следователи ищут автомобилистов, на видеорегистраторы которых могли попасть поджигатели барака на улице Омской в Екатеринбурге. Жертвами пожара стали восемь человек.

«Органы Следственного комитета по Свердловской области обращаются с просьбой к возможным очевидцам, а именно владельцам автомашин, оснащённых записывающими видеорегистраторами, которые проезжали в районе происшествия – в период с 22 часов вечера 26 марта до 00 часов 27 марта по улицам Омской, Смазчиков, Июльская, Уральской (от улицы Смазчиков) в Екатеринбурге, передать имеющиеся видеозаписи следователям для изучения и проведения по видеозаписям необходимых осмотров и экспертиз», – заявили в СУ СК по Свердловской области. Всех, у кого есть какая-то информация, просят звонить по телефону 8(343)297-71-61 (круглосуточно). Конфиденциальность гарантируется.

Напомним, поздно вечером 26 марта в Екатеринбурге загорелся барак на улице Омской. На пожарище нашли тела семерых жильцов дома, еще одна женщина скончалась в больнице. Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом) и ч.2 ст.167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершённые путём поджога).

Екатеринбург, Елена Иванова

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